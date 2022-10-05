قال الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد، إن مدرب الرائد، الروماني ماريوس سوموديكا، هو المدرب الجزائري نور الدين بن زكري بس أجنبي.

وأشار عبدالعزيز السويد، إلى أن التعاون الذي ميزه في هذا الموسم هو تعاقدهم مع حارس جميل وقائد دفاعي، لافتا إلى ارتفاع مستوى اللاعبين المحليين في التعاون وتسجيلهم أكثر من الأجانب.