دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لأخذ الحذر من استخدام مبيدات الصحة العامة غير المسجلة لديها، مشددة على التأكّد من مأمونيتها وفاعليتها قبل الشراء عبر الرجوع إلى القائمة المعتمدة من الهيئة.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى أن مبيدات الصحة العامة غير المسجلة، هي منتجات لم يتم تقييمها وتسجيلها لدى الهيئة، ولم تخضع للدراسة للتأكد من فاعليتها وتأثيراتها على صحة الإنسان والبيئة.

وطالبت بأخذ بعض النصائح في الاعتبار لتجنب شراء المبيدات غير المسجلة، وتشمل شراء المنتجات من المتاجر المصرح بها فقط، وعدم شراء منتجات لا تحتوي على تعليمات مكتوبة باللغة العربية، والتأكّد من احتوائها على ملصق يتضمن رقم التسجيل لدى الهيئة.