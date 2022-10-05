قال الإعلامي الرياضي أحمد المصيبيح، إن الهلال لديه إدارة حكيمة، مشيرا إلى أن الهلال عانى من تخبط مدرب.

وأوضح أحمد المصيبيح، التعاون يستحق الفوز ومدربه أفضل في المباريات، لافتا إلى خسارة الهلال أظهرت كل السلبيات والمدرب يتحمل الجزء الأكبر من الخسارة.

وتابع:”لدينا أمل في الإدارة الهلالية أن تحتوي الأمور”.