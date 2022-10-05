أوضحت وزارة التعليم أن الطالب الذي أنهى دراسة المرحلة الثانوية وتبقت له مواد تعثر يسمح له بدراستها منتسباً أو تعليماً مدمجاً، بما لا يتعارض مع ضوابط وإجراءات القبول.

ووفق المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب فإنه في حال تجاوز الطالب السن النظامية أو استنفد فرص الإعادة فلا يسمح له بالدراسة منتظماً وتكون دراسته بالانتساب.

ويسمح للطالب بعد أدائه اختبارات التعثر والطالب الذي لم يتمكن من أدائها في موعدها أن يتقدم لاختبار المواد التي لم يتمكن من اجتيازها في أي فترة اختبارية للدور الثاني والذي يوازي الفصل الدراسي الذي تعثر به من السنة الدراسية التالية من ۱۰۰ درجة.