قال لاعب الشباب والنصر السابق فؤاد أنور، إن النصر كان متسيدا في مباراته أمام الاتحاد ولكن أستغرب العصبية التي سيطرت على لاعبي النصر.

ولفت فؤاد أنور إلى أن اللاعبين خذلوا الجماهير في الكلاسيكو وتشنج لاعبي النصر أمر غريب

وأشار فؤاد أنور، إلى أن فريق الاتحاد كان متراجعا بشكل كبير وتعد علامة استفهام لمدرب الاتحاد، مبينا أن الاتحاد لديه لاعبين على مستوى والمفروض يستغل المدرب الطاقات الموجودة بلاعبي الفريق.

وتابع:”العصبية أفقدت الحساسية بالنسبة للاعبي النصر التي يستطيع أي لاعب أن يسجل هدفاً”.