قال الناقد الرياضي فهد الروقي، إنه يجب على النصر البحث عن مدرب آخر من أجل إنقاذ الفريق، وذلك بعد تراجع مستواه.

وأضاف فهد الروقي:”إذا أردت إدارة النصر أن تنقذ الفريق يجب أن تضع في اعتبارها قد يكون في فترة التوقف القادمة بأن تبحث عن مدرب آخر خصوصا إن لم تأت التسع نقاط القادمة”.

وتابع:”أي تعثر آخر في الثلاث مباريات القادمة سيلقي بظلاله على اتساع الفجوة بين المدرب واللاعبين وبالتالي سيصبح الوضع محرج جدا للفريق”.