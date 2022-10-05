علق الناقد الرياضي عادل عصام الدين، على تعادل النصر والاتحاد سلبيا في المباراة التي جمعتها مؤخرا، قائلا إن مواجهة النصر والاتحاد لا تعتبر كلاسيكو.

وأشار عادل عصام الدين، إلى أن الكلاسيكو الحقيقي للكرة السعودية هو الهلال والاتحاد.

وتابع:”إطلاق الديربي أو الكلاسيكو على مباراة يعتمد على 3 عوامل تشمل عدد البطولات وحضور الجماهير وتأثير الناديين على الوسط الرياضي بشكل عام”.