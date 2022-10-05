هاجم لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني، حكم تقنية الفيديو في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة لعدم احتسابه ركلة جزاء للنادي الكتالوني، ووصفه بأنه “أعمى”.

وقال ياسر القحطاني خلال تحليل المباراة: “لا يوجد سبب اخر لعدم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة إلا لأن رأس المدافع لمست الكرة قبل يده. أعتقد أن حكم تقنية الفيديو أعمى”.

وكانت محاولة البديل أنسو فاتي ارتطمت من ضربة رأس برأس ثم يد أحد مدافعي إنتر داخل منطقة الجزاء لكن الحكم وكذلك حكم تقنية الفيديو لم يحتسب المحاولة ركلة جزاء للنادي الكتالوني.