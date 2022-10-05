كشف المتحدث باسم شركة جوجل الأمريكية، عن قيام الشركة بتعطيل خدمة “ترجمة جوجل” في البر الرئيسي للصين؛ وذلك بسبب تسجيل انخفاض كبير في استخدام الصينيين للخدمة مؤخراً.

ويعمل هذا القرار على إنهاء دعم الشركة لإحدى خدماتها القليلة المتبقية في الصين، امتداداً لسياسة جوجل في تقليص خدماتها منذ توقف محرك بحث جوجل عن العمل في المنطقة عام 2010.

وفي الوقت الحالي، يقوم الموقع الخاص بالخدمة، بإعادة توجيه المستخدمين الصينيين إلى صفحة الترجمة الخاصة بجوجل والمسجلة في هونغ كونغ بدلاً من الصفحة الأصلية.