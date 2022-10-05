يؤثر تناول الكثير من الكحول أو الوجبات السريعة، على عمل الكبد ببطء، فإذا كنت تعاني من مشاكل متعلقة بالمعدة بشكل منتظم، فقد يكون ذلك نتيجة تراكم الفضلات في معدتك، لذلك إليك بعض نصائح خبيرة التغذية المهمة.

أفاد الخبراء بأن الخضار الورقية معروفة بخصائصها المنظفة لأنها تحتوي على الكلوروفيل، وهو يعمل على امتصاص السموم من مجرى الدم، وتعتبر الخضراوات خفيفه على المعدة؛ بسبب عدم وجود مشكلة في هضمه، في هذه الحالة يمكنك تضمين هذه الأطعمة وفقًا لما نشرة موقع هيلثي .

١: الحمضيات

يحتوي العنب والبرتقال والليمون على مضادات الأكسدة التي تحمي الكبد عن طريق تقليل الالتهاب، كما يحتوي التوت مثل العنب البري والتوت البري على الأنثوسيانين الذي يعمل كمضادات للأكسدة.

٢: ثوم

يعمل الثوم على التخلص من السموم من الجسم، ويحتوي الثوم أيضًا على السيلينيوم الذي ينشط الإنزيمات التي تزيل سموم الكبد.

٣: الخضروات الصليبية

تساعد الخضروات الصليبية في طرد السموم والمواد المسرطنة من الجسم، في مثل هذه الحالة ، يمكنك تضمين الخضروات مثل الملفوف والبروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل في نظامك الغذائي؛ يؤدي هذا إلى تنشيط إنزيم التطهير.

٤: كُركُم

يزيل الكركم السموم، كما أنه يحمي من تلف الكبد وإنتاج الصفراء.

٥: المكسرات

تساعد على تطهير الكبد بشكل طبيعي وتحسين مستويات إنزيمات الكبد، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والجلوتاثيون.