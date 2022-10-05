أعلنت غرفة الرياض عبر مركز التدريب والتوظيف عن طرح وظائف شاغرة لحملة “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”؛ وذلك للعمل في القطاعين الحكومي والخاص بعدة مجالات، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف

– محاسب عام.

– كول سنتر.

– أخصائي موارد بشرية.

– كاشير.

– تسويق.

– أخصائي تسويق.

– فني صيانة وتشغيل.

– مدير عام الشؤون البيئية والاستدامة.

– مدير الثروة النباتية.

– مدير التميز والابتكار.

– اخصائي جودة.

– اخصائي تشغيل وصيانة.

– أخصائي عقود.

– أخصائي أنظمة.

– مصممة جرافيك.

– مهندس زراعي.

– سكرتير.

– فني اتصالات.

– امن سبراني.

– المبيعات.

– مشتريات.

– سجلات طبيه.

– فني مختبرات.

– اختصاصي معالجة اشعة.

– اخصائية مختبر.

– فني مختبرات طبية عام.

– فنية مختبر فيزيائي.

– مستشارة توظيف.

– سجلات طبيه.

وأوضحت أن الإطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والتقديم على وظائف غرفة الرياض، عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط.