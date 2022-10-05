أعلنت غرفة الرياض عبر مركز التدريب والتوظيف عن طرح وظائف شاغرة لحملة “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”؛ وذلك للعمل في القطاعين الحكومي والخاص بعدة مجالات، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف
– محاسب عام.
– كول سنتر.
– أخصائي موارد بشرية.
– كاشير.
– تسويق.
– أخصائي تسويق.
– فني صيانة وتشغيل.
– مدير عام الشؤون البيئية والاستدامة.
– مدير الثروة النباتية.
– مدير التميز والابتكار.
– اخصائي جودة.
– اخصائي تشغيل وصيانة.
– أخصائي عقود.
– أخصائي أنظمة.
– مصممة جرافيك.
– مهندس زراعي.
– سكرتير.
– فني اتصالات.
– امن سبراني.
– المبيعات.
– مشتريات.
– سجلات طبيه.
– فني مختبرات.
– اختصاصي معالجة اشعة.
– اخصائية مختبر.
– فني مختبرات طبية عام.
– فنية مختبر فيزيائي.
– مستشارة توظيف.
– سجلات طبيه.
وأوضحت أن الإطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والتقديم على وظائف غرفة الرياض، عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط.
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