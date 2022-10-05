كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن فتح التوظيف بمجال (الرقابة الميدانية) بعدة مدن بالمملكة (تبوك، أبها، القصيم).

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مراقب ميداني – تبوك (وظيفتان)، مراقب ميداني – القصيم (وظيفتان)، مراقب ميداني – أبها (وظيفتان).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة الدبلوم في التخصصات التقنية أو المهنية أو تخصص مرتبط بمجال العمل.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/23هـ الموافق 2022/10/19م، عبر موقع هيئة تنظيم المياه والكهرباء