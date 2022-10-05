تراجع طفيف في أسعار النفط اليوم الأربعاء

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، تراجعًا طفيفًا للغاية، بعد ارتفاعها بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك قبيل اجتماع منتجي أوبك+ لمناقشة خفض كبير في إنتاج الخام.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 91.58 دولار للبرميل في الساعة 04:27 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2.94 دولار في الجلسة السابقة.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 86.23 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.89 دولار في الجلسة السابقة.