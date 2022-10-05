أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن المقيّم العقاري يعمل على تحديد السعر العادل وتقليل المخاطر التمويلية، لذلك فهو مصدر اطمئنان لمستفيدي “سكني”.

وقال منصور بن ماضي، أن حوكمة المنتجات التمويلية أسهمت في رفع جودة مخرجات تقارير التقييم العقاري من 45% عام 2021 إلى 88% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار إلى أن مخرجات مشروع حوكمة المنتجات التمويلية يهدف إلى ضمان جودة الأصول العقارية الممولة من قبل الصندوق وحصول مستفيدي “سكني” على منتج سكني ذي جودة عالية سعرياً وجودة إنشائية تتناسب مع طموحهم لتملّك المسكن.

وذكر أن الصندوق العقاري يعمل على أتمتة جميع الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمات التقييم، لافتًا إلى أن رحلة التقييم تتم إلكترونياً حيث تبدأ بتسلم طلبات التقييم عبر نظام “قيم” مروراً بإرسال التقارير النهائية للجهات التمويلية لاستكمال إجراءات توقيع العقود التمويلية العقارية.