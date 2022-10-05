أكد ووزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، أن بلاده تدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة مدينة الرياض معرض إكسبو 2030.

وقال “بيرموف “خلال مشاركته في حفل الذكرى الثلاثين على نشأة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية أذربيجان:” أن بلادها ترحب بنية المملكة لاستضافة الرياض لإكسبو 2030 “.

وجاء ذلك خلال مشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، في حفل الذكرى الثلاثين على نشأة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية أذربيجان، الذي أقيم بمقر وزارة الخارجية الأذربيجانية بالعاصمة باكو، اليوم الأربعاء.