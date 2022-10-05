تمكن الطفل هادي آل خلف وهو في سن 12 عامًا من التفوق على زملائه في ألعاب القوى، حيث انضم إلى ألعاب القوى بنادي الصف وبعد عامان فقط أصبح مؤهلاً للمنافسة في البطولات.

ومن جانبه، قال “الطفل هادي” في حديثه: “أستغل وقتي في الرياضة بدلا من ضياعه في الأجهزة الإلكترونية، ومن قبل كان لدي لياقة والآن لدي لياقة أعلى واتطورت، وأطمح أصير بطل العالم في الأولمبياد”، بحسب برنامج “الراصد”.