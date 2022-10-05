قامت وزارة التعليم، بمنع 23 مشروباً ومواد غذائية، من التوريد الى المقاصف المدرسية، سعيًا إلى تعزيز الصحة والسلامة الوقائية للطلاب والطالبات، والتأكيد على توريد مواد غذائية ذات قيمة غذائية، تعود على الطلاب بالنفع والفائدة.

ويأتي من بين المواد التي يمنع توريدها للمدارس، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والحليب والزبادي المطعم بالنكهات الصناعية، والفلافل المقلية، والشبس والمواد المغلية بحرارة عالية، والسكريات اللاصقة، والمكونة من الأصباغ، والماينوز، والكروسان بكافة أنواعه، والفول السوداني للمرحلة الابتدائية، والشيكولاتة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى ما هو مغطى بالشيكولاتة، والمخللات.

ومن جهتها، حثت الوزارة عموم إدارات التعليم، على توريد المواد الغذائية التي تتوفر فيها قيمة غذائية تعود بالنفع على الطلاب والطالبات، ومن ذلك التمور والفواكه المجففة، والساندويتشات والفطائر التي تحتوي على الجبن واللبنة، والعسل والزبدة والحمص، والأطباق الشعبية التي مكوناتها الرئيسة الحبوب، مثل القمح والأرز والبر والذرة، والحليب والحليب الساخن والعصائر الطبيعية 100% من غير عبوات زجاجية.

والجدير بالذكر أن المدارس المستفيدة من المبادرة هي:

– المرحلة الأولى 2017م، 1000 مدرسة، في 6 مناطق.

ـ المرحلة الثانية 2018م، 2400 مدرسة في 20 منطقة ومحافظة.

ـ المرحلة الثالثة 2019م 4000 مدرسة، في 20 منطقة ومحافظة.

ـ المرحلة الرابعة 2020م 6000 مدرسة، في 20 منطقة ومحافظة. «صادفت المرحلة تعليق الدراسة».