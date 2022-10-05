هنأ وزير التعليم يوسف البنيان، المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

وأشاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، بالأدوار التي يضطلع بها المعلمون في بناء الإنسان، وتكوين مجتمع منافس يُحقّق أهداف التنمية المستدامة للوطن.

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم تحتفل اليوم (الأربعاء) بهذه المناسبة تحت شعار “التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم”، وذلك من خلال احتفالية خاصة في مقر الوزارة بالرياض، وفعاليات وبرامج مختلفة ستنفذها في إدارات التعليم والمدارس لمدة 3 أيام.