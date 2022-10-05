استقبل قسم شرطة النزهة في الطائف بلاغاً عن سرقة جوال مرافقة لابنها المنوم في مستشفى الأطفال، وفتحت الصحة، تحقيقاً في الواقعة.

وأوضحت الأسرة الشاكية أن ابنها نقل للعلاج في مستشفى الأطفال، وتم حجزه بالعزل قبل نقله إلى غرفة التنويم بعد استقرار حالته نسبياً، وفي صباح اختفى هاتف الأم، وحاولت الاتصال بالرقم من هاتف آخر ووجدته مغلقاً.

وأبلغت الأم المدير المناوب، الذي أفاد بعدم مسؤوليتهم عما حدث، مؤكدة أنها لجأت إلى قسم شرطة النزهة بعدما فقدت الأمل في تجاوب المستشفى، بحسب “عكاظ”.