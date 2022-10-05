كشفت مصادر مطلعة باحتمالية تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية، بإلزام شركات الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل قريبًا.

وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن تطبيق القرار خلال الفترة القادمة بعد انتهاء كافة اشتراطاته وبنود تنفيذه، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وتتضمن بنود القرار تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان في حال وفاة العامل، أو في حال تغيب أو هرب أو امتنع عن العمل.

أما عن نفقات الاستقدام، فيلزم القرار شركات الاستقدام بنفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة.