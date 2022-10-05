تلقى ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، عرضًا مجانيًا من مصفف شعر، بقصة شعر تجعله يبدو أصغر سنا.

وأفاد فيليكس لوكا جورج بأنه معجب بخصلات شعر الملك تشارلز، لكنه يعتقد أنه يمكن أن يجعله يبدو أصغر سنا مع قصة أفضل.

وأضاف: “بالنسبة لرجل في سنه، يتمتع بشعر رائع، لكن بعد جلوسه على كرسي العرش كان بإمكانه إعطاء مظهره لمسة عصرية أكثر”.

ووقف فيليكس لوكا جورج، صاحب صالون الحلاقة “Hollywood Barbers” ينظر اتجاه الملك لساعات وعندما كان يقف على بعد أمتار قليلة منه، سأله عما إذا كان يريد قصة شعر.

وصافح فيليكس يد الملك وقال له: “يسعدني أن أقص شعرك مجانًا، لدي محل حلاقة هنا”، ليرد الملك قائلا:” في المرة القادمة.”

وأعرب فيليكس عن سعادته لمصافحة الملك، لافتًا أنه أحب أن يقص شعره أيضا، مُشيرًا إلى أن وظيفته مهمة للغاية، وأن الملك لديه شعر رائع، وبإمكانه أن يجعله أفضل.