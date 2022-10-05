أوضح استشاري أورام الثدي الدكتور متعب الفهيدي، كيفية الفحص الذاتي للكشف عن سرطان الثدي في المنزل.

وقال متعب الفهيدي، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن الفحص الذاتي هو أن تقوم السيدة بفحص نفسها مرة واحدة في الشهر عادةً بعد نهاية الدروة الشهرية.

وذكر الفهيدي، أن ذلك يساعدها على الاطمئنان وإذا اكتشفت شيء غير طبيعي فعليها اللجوء لمساعدة الطبيب، لافتًا إلى أن أحيانًا يكون هناك ثدي أكبر من الثدي الآخر وهذا أمر طبيعي.