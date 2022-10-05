تحدث الدكتور عادل الزنيدي نائب محافظ التدريب التقني، عن ملتقى القيادات النسائية في المنشآت التدريبية بعنوان “دعم وتمكين”.

وقال “الزنيدي” أن هذا اللقاء يأتي امتداد لجهود دعم وتمكين المرأة في التدريب التقني والمهني، بحسب قناة “الإخبارية”.

كما أوضح أن التدريب التقني يوفر 28 تخصصا للبنات في ملتقى القيادات النسائية في المنشآت التدريبية، وذلك وفي طور التوسع في هذه التخصصات.