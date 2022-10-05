أعلنت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، عن صدور أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا للوزراء.

وأفادت بأن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أصدر أمرًا أميريًا بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أسماء الحكومة الجديدة .

يُذكر أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من مواليد 1956 عسكري كويتي برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ 9 مارس 2022، وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الحرس الوطني وهو الابن الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.