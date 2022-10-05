أوضح المحامي عطية العنزي، عقوبات مخالفي ضوابط الإعلانات الإلكترونية.

وقال عطية العنزي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أنه تختلف العقوبات باختلاف نوع عدم الالتزام، ففي حال عدم الالتزام باستخراج ترخيص موثوق تصل الغرامة المالية إلى 500 ألف ريال.

وأشار إلى أن في حال المخالفة في الإعلان وكان غشًا أو خداعًا للمستهلك يدخل ضمن نظام مكافحة الغش التجاري وعقوباته قد تصل إلى السجن سنتين وغرامة 500 ألف ريال.

وأكد العنزي، أن الأجنبي لا يكفي له إصدار ترخيص موثوق حتى يستطيع الإعلان وإنما عليه اتباع إجراءات معينة من ضمنها استخراج سجل تجاري، والحصول على ترخيص استثمار أجنبي وغيرها.