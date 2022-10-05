أصدرت وزارتا الصحة والتعليم تعميماً إلى المدارس، بشأن الإجراءات المتبعة عند الحالات المعدية، الإنفلونزا الموسمية، الدرن، السعال الديكي، الالتهاب الكبدي الفيروسي A، التهابات الأمعاء الفيروسية والجرثومية، الكوليرا التسمم الغذائي، جدري الماء، الحصبة، الحصبة الألمانية وغيرها.

وطالب التعميم بضرورة تدريب الطلاب والطالبات على آداب السعال والعطاس باستخدام المرفق أو المنديل.

وأكد التعميم على المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية والتغذية الجيدة، ومراقبة المقاصف وسلعها وحث الطلاب على غسل اليدين، والنظافة الشخصية مع وجوب التطعيم ضد الأمراض الشائعة في السن المدرسية، وإعطاء العلاج الوقائي للمخالطين.