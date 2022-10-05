كشفت الممثلة أنجلينا جولي، عن اتهاماتها إلى زوجها السابق الممثل براد بيت بتعنيف اثنين من أولادهما خلال شجار بينه وبينها في طائرة خاصة عام 2016، بحسب ما ورد في وثائق قضائية قُدمت إلى القضاء الأمريكي وتسرّب مضمونها.

وكان النجمان الهوليوديان، قد انفصلا آنذاك، لكنّ دعوى طلاقهما لا تزال متعثرة، واخّرت بتّها معارك قانونية طويلة أبرزها ما يتعلق بحضانة أولادهما وببيع حقل كرمة لإنتاج النبيذ يملكانه في جنوب فرنسا.

وذكرت تفاصيل مشادة عنيفة مع زوجها السابق خلال رحلة جوية من كاليفورنيا إلى فرنسا، حيث “خنق” أحد الولدين “وضرب آخر على وجهه” وكذلك “أمسك جولي من رأسها وهزها” قبل أن “يدفعها نحو جدار المرحاض”، حيث بدأ الشجار.

وأشارت إلى أن بيت أقدم خلال المشادة التي اتهم فيها جولي بأنها “شديدة التملق” إلى أولادهما، على “سكب البيرة” على زوجته السابقة و”سكب البيرة والنبيذ الأحمر على الأطفال”.

ودافع أحد الأولاد شفهيًّا” عن والدته، فما كان من براد بيت إلاً أن “اندفع نحو طفله”، بحسب الوثائق ، فسارعت الممثلة إلى “إمساكه من الخلف لإيقافه”.