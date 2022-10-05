أوضح استشاري الجهاز الهضمي و الكبد الدكتور سليمان الشنقيطي، أن العوامل التي تزيد ارتجاع المعدة، هي عوامل غذائية، بالإضافة إلى البدانة والسمنة، كما أنه يمكن أن يكون عرض لأعراض آخرى .

وقال “الشنقيطي” خلال لقائه على” برنامج اليوم ” المُذاع على القناة الإخبارية:” أن بعض العمليات يمكن أن تسبب الارتجاع أو تزيده “، مُشيرًا إلى أنه من الأفضل اللجوء للطبيب لمعرفة ما إذا كان هناك عوامل مؤدية للمرض، ومعرفة أسبابه.

وأضاف:” أن الأعراض الغير كلاسيكية للارتجاع هي تغيرات في الصوت، وعدم التحكم في الربو، أو التهابات متكرره في الجيوب الأنفية، أو الأذن الوسطى .