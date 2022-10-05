أكد عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية، اليوم الأربعاء، أن 9 أكتوبر سيكون موعداً نهائياً لإرفاق جميع المستندات من قبل الأندية.

وقال عبدالله كبوها، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، أنه سيتم الإعلان عن التزامات الأندية الواجبة السداد في 3 يناير 2023.

وأكد كبوها أنه مرت إجراءات اللجنة في تطبيق معايير الكفاءة المالية على أربع مراحل بدءاً من أكتوبر 2020 وحتى الآن، مضيفًا أن هناك انخفاض ملحوض في الالتزامات المالية على الأندية بسبب فعالية معايير اللجنة.

وتابع: “نقوم بإصدار الشهادات للأندية بشكل نصف سنوي ونحصر الإلتزامات بشكل ربع سنوي”، مستطردًا سنعلن عن تسوية الالتزامات المالية والأندية المستحقة للشهادة للفترة الثانية في 28 يناير 2023، وهذه قبل 5 أيام من اغلاق الفترة الشتوية.