كشف مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، عن توفر وظائف إدارية وصحية وأمنية لحملة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي تطوير عمليات ( الجودة)

المؤهلات والخبرة والمهارات

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

– خبرة 3 سنوات فما فوق

– مراقبة التقدم المحرز في مشاريع تحسين العمليات المطلوبة والتأكد من تحقيق الأهداف

– ضمان تنفيذ برنامج تحسين العملية داخل المستشفى.

– تطوير وتوفير التدريب على تحسين العملية والتوجيه لجميع الموظفين.

ويتم التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة من خلال رابط الموقع.