كشف مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، عن توفر وظائف إدارية وصحية وأمنية لحملة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسميات الوظيفية:
– أخصائي تطوير عمليات ( الجودة)
المؤهلات والخبرة والمهارات
– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
– خبرة 3 سنوات فما فوق
– مراقبة التقدم المحرز في مشاريع تحسين العمليات المطلوبة والتأكد من تحقيق الأهداف
– ضمان تنفيذ برنامج تحسين العملية داخل المستشفى.
– تطوير وتوفير التدريب على تحسين العملية والتوجيه لجميع الموظفين.
ويتم التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة من خلال رابط الموقع.
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