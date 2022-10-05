رفعت جي ام سي النقاب عن أكاديا الجيل الحالي في عام 2016 وطرحته في الأسواق كموديل 2017، والآن رصدت العدسات التجسسية الجيل الجديد كلياً للـ SUV أثناء تجواله في الطرق العامة لأول مرة تمهيداً لانطلاقه خلال 2023.

وقامت فورد بوضع تمويهات كثيفة على السيارة ولكن مع ذلك يمكن ملاحظة بعض التفاصيل الخارجية، مثل حجمها الأكبر بعض الشيء مقارنة بموديل أكاديا الحالي لتوفير مساحة أكثر رحابة في المقصورة.

وجاءت المصابيح الأمامية المنقسمة الجديدة المشابهة لمصابيح جي ام سي كانيون، بتصميم مماثل لحرف C للجزء السفلي من المصابيح، كما ظهرت المقدمة كبيرة وسميكة ومزدحمة، وربما سنرى تصميماً أكثر انسيابية للخلفية، بأنابيب عادم موضوعة أسفل المصد الخلفي، وهو تأكيد على أنها ليست سيارة كهربائية لحسن الحظ.

ورُصدت الداخلية المموهة بشكل جيد، بلوحة عدادات رقمية جديدة وشاشة عرض ترفيهية مركزية مختلفة، وستحصل السيارة على نظام سوبركروزر المتطور للقيادة النصف ذاتية من جنرال موتورز، بينما لم يتم الكشف عن أيّ تفاصيل من المحركات أو أرقام الأداء.

والجدير بالذكر أن جي ام سي أكاديا الحالية متوفرة بمحرك 4 سلندر 2.0 لتر تيربو بقوة 228 حصان، ومحرك 6 سلندر 3.6 لتر بقوة 310 حصان، ومن المحتمل استلام السيارة لمحرك 4 سلندر 2.7 لتر تيربو جديد من كانيون وشيفروليه كولورادو الجديدة بقوة 310 حصان.