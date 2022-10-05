أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، عن متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن السعودي، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، والتي تشترط سداد الالتزامات المالية كافة، المستحقة وواجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2022م، وسداد الرواتب حتى 31 أكتوبر 2022م.

وأوضحت اللجنة، أن نطاق شهادة الكفاءة المالية يتضمن الآتي: الالتزامات المالية حتى 2022/09/30م وتشمل البنود: ذمم دائنة (لاعبين)، ذمم دائنة (أندية رياضية)، ذمم دائنة (موظفين ومدربين)، مستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية، ومستحقات الصندوق الرياضي وحصة الوكلاء.

ويأتي ذلك حسب الشروط التالية: أن يكون الوسيط مسجلا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم ويحصل على رخصة سارية المفعول، وجود عقد تمثيل، إثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه، ووجود اسم الوسيط في العقد، عدم وجود تضارب مصالح، عدم تجاور عمولة الوسيط للنسبة المحددة.

وتشمل بنود نطاق شهادة الكفاءة المالية جميع أنشطة النادي، وآخر موعد لسداد الالتزامات 2023/01/23 م، بينما اشتراطات الحصول على شهادة الكفاءة المالية للفترة المقبلة: الوفاء بالالتزامات الواجبة السداد حتى 30/9/2022، الالتزامات التي لم تسدد حتى تاريخ 2023/09/30م، في حال أصبحت قصايا لاحقا بعد هذا التاريخ فعلى النادي سدادها، ما لم يكن هناك حكم نهائي صادر في القضية قبل تاريخ إصدار الشهادة، يشير إلى تأجيل تاريخ السداد أو كسب النادي القضية، علما بأن اللجنة تعلن عن الالتزامات التي أصبحت قضايا منظورة بعد 2022/09/30م عددا ومبلغا.

ويكون آخر موعد لسداد الالتزامات هو 5 أيام، قبل إقفال فترة التسجيل المقبلة كحد أقصى، المطالبات بين الأندية أو بين الأشخاص الذين لديهم مطالبات على الأندية، يجب تقديمها إلى اللجنة قبل تاریخ 2022/11/10 م، عبر البريد الخاص بالمطالبات ([email protected])، وإلا سيتم ترحيلها للفترة التي تليها، علما بأن هذا البند لا يشمل المساهمات التضامنية وبدل التدريب (اللاعبين الهواة).