انتشر مقطع فيديو يظهر أبا يرقص على قبر ابنته، بعدما كان وعدها بالرقص في حفل زفافها.

وربط متداولو الفيديو بالاحتجاجات الأخيرة التي عمّت الشارع الإيراني، إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

فيما أوضح عدد من المغردين الإيرانيين أن الرجل وقف يرقص على قبر ابنته التي قضت على يد قوات الأمن بإحدى المظاهرات، وحصد الفيديو آلاف الإعجابات والمشاركات.

وبالبحث والتقصي تبين أن الفيديو مصور منذ سنوات، ولا علاقة له بالاحتجاجات في إيران ، بل يعود المشهد إلى الحلقة 78 من مسلسل تلفزيوني أذربيجاني يسمى “Ata Ocaği”، وانتشرت الحلقة على يوتيوب في 8 يناير/كانو الأول من عام 2018، من قبل القناة التلفزيونية الأذربيجانية الوطنية Xezer TV – بحسب ما أكدت وكالة أسوشييتد برس.