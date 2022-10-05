قال المختص في الاستثمار والتمويل العقاري المهندس إبراهيم الصحن أن تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري سيزيد فرص الحصول على وحدات سكنية أكبر .

ونصح “الحصن” عبر قناة الإخبارية المستفيد باستغلال هذه المدة في تقليل القسط حتى تخف عليه الأعباء.