قال المختص في الاستثمار والتمويل العقاري المهندس إبراهيم الصحن أن تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري سيزيد فرص الحصول على وحدات سكنية أكبر .
ونصح “الحصن” عبر قناة الإخبارية المستفيد باستغلال هذه المدة في تقليل القسط حتى تخف عليه الأعباء.
فيديو | المختص في الاستثمار والتمويل العقاري المهندس إبراهيم الصحن: تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري سيزيد فرص الحصول على وحدات سكنية أكبر #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/Vw5fVkzHNP
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) October 5, 2022
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