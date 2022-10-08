كشف حسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون، عن فشل رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالرغم من تلقيه العديد من العروض المغرية من أندية أوروبية وعربية للحصول على خدماته.

وقال حسام عوار خلال حديثه عبر صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لقد كانت فترة انتقالات مرهقة بالنسبة لي، لأنني اتفقت مع معظم الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معي، لكن ليون أحبط انتقالي لهم”.

وأضاف: “لقد وافقت على جميع العروض المقدمة، ولكن على النادييين الموافقة، وأنا أحترم هذا، ويحدث ذلك في كل صيف لكثير من اللاعبين، لذا الأمر لا يزعجني”.

وأكمل: “لسوء الحظ، لم يتوصل أولمبيك ليون لأي اتفاق مع أي نادٍ، بالرغم من أنهم أرادوا أن يبيعوني وأنا أردت المغادرة عملنا معاً، لكنهم لم يتمكن من الاتفاق مع أي نادٍ”.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى دخول النصر في مفاوضات جادة مع حسام عوار للتعاقد معه بناءً على طلب الفرنسي رودي جارسيا المدرب الحالي.