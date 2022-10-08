دخل المستشار الأسري والباحث بعلم النفس فهد بن مسلم في نقاش ساخن مع مذيعتي برنامج سيدتي أودي الزبن ورؤى ريان بشأن أزمة منتصف العمر.

وبدأت المذيعة أودي بتوجيه سؤالاً للمستشار الأسري قائلةً : عندما نقول أزمة منتصف العمر تأتي فكرة الرجل أو المرأة في منتصف العمر يبدأون يراهقون هل هذه الفكرة الصحيحة أم الخاطئة؟”.

وجاء رد المستشار الأسري فهد مفاجئاً حيث قال : ” هي خطأ بالعكس لما يجيك أزمة منتصف العمر هتتألمين أنت والمذيعة الثانية تدرون ليش؟ لأنك هتفقدين كثير من جمالك أنت وإياها ومش هتقعدون في المكان هذا هتقعدون بره ” وأخذت المذيعتان الحديث بروح الفكاهة وضحكتا فيما ردت أودي قائلةً : ” روتانا موقعين معانا 20 سنة ” ليرد المستشار قائلاً : ” حتى لو 30 عاماً .. هي حقيقة ولو كانت مؤلمة عليك تقبلها “.

وتابعت “أودي” حديثها بسؤال لضيف البرنامج : ” طب أنت ليش شخصنت علينا حنا البنات طيب والرجل” ليرد “فهد بن مسلم” : ” حتى الرجل لما يجي أزمة منتصف العمر في الغالب يكون ما حقق شيء في حياته لا البيت ولا المال ولا الأسرة ويكون فقد كل مكتسباته ويشعر إن عمره راح ويكون في تسابق مع الزمن”.

وأضافت “أودي” قائلةً : ” هذا معناه أن يكون الرجل شخص غير مرغوب فيه عكس المرأة لأنها تبني المجتمع وتربي أطفال” ليرد الضيف : ” ودي أقول إنك تبنين مجتمع ودي أجاملك لكن ما أقدر لأنه أنت الآن في الاستوديو الآن على سبيل المثال تتمتعين بصحة وجمال ورشاقة ولك قبول لكن لما تجين في الـ 55 عاماً كل هذا القبول بيروح”.

وردت عليه المذيعة رؤى الريان : ” لكل عمر جماله” وزادت أودي : ” الجمال الداخلي أهم وأنا بكون في عمري مناسبة لمن هم في عمري ما راح أقعد أناظر أطفال صغار وأقعد معهم”.

وواصل “فهد بن مسلم” : ” كلامك جميل لكن لما يجي عمرك 55 سنة هل تتوقعين تبقين بهذا المنظر والأداء والشكل والرشاقة والجمال أعتقد أن هذا درب من الجنون”.