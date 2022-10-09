كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الاشتراطات التي يجب توافرها من أجل استفادة صاحب العمل من خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية.

وأوضحت مديرية الجوازات، أن تلك الخدمة تنفذ إلكترونياً عبر منصة “أبشر” مع وجود عدة اشتراطات بينها أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية، وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

وأشارت إلى أن الاشتراطات تتضمن إمكانية إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوماً فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر، وألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مُصدرة للعامل، وفي حال تجاوز بلاغ التغيب 15 يوماً لا يتم إلغاؤه نهائياً.