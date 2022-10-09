تحدثت منى زكي شقيقة الفنان المصري الراحل أحمد زكي عن سبب رفض والدتها الإقامة مع شقيقها، قائلة إن والدتها كانت ملتزمة بالعبادة وترفض الإقامة مع شقيقها كونها لا تحب الاختلاط بالوسط الفني.

وأشارت منى زكي : “هو كان دايما يقول لوالدتي تعالي عيشي معايا، لكن هي كانت ست مصلية وعلى طول حج وعمرة، ورفضت تقعد معاه”.

وتابعت:”فيه أسرار لا أحد يعرفها عن أحمد زكي، ومنها إنه كان بيزورنا متخفي بعمة وجلابية بلدي، لإنهم كانوا بيتلموا عليه ويكسروا العربية، وأول ما يوصل كان يحضن ماما ويبوسها وينام على رجليها في الأرض”.