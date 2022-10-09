قال الناقد الرياضي تركي الغامدي، إن اختيار أي لاعب غير كريستيان جوانكا قد تكون مغامرة غير محمودة العواقب، وتحديدا في مواجهة الهلال.
وكان نادي الهلال، أعلن عن بدء حجز تذاكر مباراة الفريق أمام نظيره الشباب، الإثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في قمة مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
يذكر أن لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أسندت مهمة إدارة مواجهة الهلال والشباب للحكم الباراجوياني إيبر أكينو.
تركي الغامدي: في #الشباب استغني عن هذا اللاعب أمام #الهلال#الهلال_الشباب#أكشن_مع_وليد
يعرض على #Shahid
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 8, 2022
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