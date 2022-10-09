قال الناقد الرياضي عماد السالمي، إن ‎الهلال لا يحتاج سلمان الفرج أو سالم الدوسري أمام ‎الشباب، مرشحا الهلال للفوز.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مواجهة الهلال والشباب، يوم الإثنين 10 أكتوبر وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.