قال الناقد الرياضي عماد السالمي، إن الهلال لا يحتاج سلمان الفرج أو سالم الدوسري أمام الشباب، مرشحا الهلال للفوز.
ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مواجهة الهلال والشباب، يوم الإثنين 10 أكتوبر وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.
عماد السالمي: #الهلال لا يحتاج سلمان الفرج او سالم الدوسري أمام #الشباب .. أُرشح الهلال للفوز#الهلال_الشباب#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 8, 2022
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