تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫66381 مقابل الريال الواحد 0٫27308

– الدولار: 3٫75968 مقابل الريال الواحد 0٫26598

– درهم إماراتي: 1٫02357 مقابل الريال الواحد 0٫97697

– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56144

– دينار أردني: 5٫30287 مقابل الريال الواحد 0٫18858

– دينار كويتي: 12٫07487مقابل الريال الواحد 0٫08245

– دينار بحريني: 9٫91848 مقابل الريال الواحد 0٫10095

– الريال القطري:1٫03260مقابل الريال الواحد 0٫96843

– الدرهم المغربي:0٫34174 مقابل الريال الواحد 2٫92918

– الجنيه المصري: 0٫19034 مقابل الريال الواحد 5٫25376