تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫66381 مقابل الريال الواحد 0٫27308
– الدولار: 3٫75968 مقابل الريال الواحد 0٫26598
– درهم إماراتي: 1٫02357 مقابل الريال الواحد 0٫97697
– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56144
– دينار أردني: 5٫30287 مقابل الريال الواحد 0٫18858
– دينار كويتي: 12٫07487مقابل الريال الواحد 0٫08245
– دينار بحريني: 9٫91848 مقابل الريال الواحد 0٫10095
– الريال القطري:1٫03260مقابل الريال الواحد 0٫96843
– الدرهم المغربي:0٫34174 مقابل الريال الواحد 2٫92918
– الجنيه المصري: 0٫19034 مقابل الريال الواحد 5٫25376
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