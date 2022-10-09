شهدت الأردن واقعة تنكر أحد المرضى النفسيين بزي الأطباء وانتحال صفة طبيب وذهابه للمرضى في مستشفى حكومي وتقييم حالتهم الصحية، وإخبارهم بأنهم سيموتون خلال أيام.

وقام الشاب بارتداء الزي الخاص بالأطباء، ثم تجول بين أقسام مستشفى البشير، أحد أكبر المستشفيات الحكومية في الأردن.

وقام بإخبار عدد من المرضى بأنَّ حالتهم الصحية سيئة ولا يوجد أمل في شفائهم، فيما طلب من ذويهم تكثيف الدعاء لهم لأنهم سيموتون خلال أيام.

وتم إبلاغ الجهات المعنية والتي حضرت على الفور وألقت القبض على الشاب وأحالته إلى التحقيق ليتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.