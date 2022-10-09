أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بدء الترشّح لجائزة شقائق الرجال في دورتها الثالث، التي سيكون الترشّح فيها متاحاً لجميع مناطق المملكة في ثلاثة مسارات هي مسار المسؤولية المجتمعية، ومسار الانتماء الوطني، ومسار الإبداع والابتكار.

جاء ذلك خلال تدشين سموّه بمكتبه اليوم، بدء أعمال الجائزة في دورتها الثالثة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومستشارة سمو أمير القصيم الدكتورة فاطمة الفريحي.

وأكد سمو أمير القصيم أهمية الجائزة التي تهدف إلى دعم ونشر التميز، وتكريم المتميزات في منطقة القصيم ومناطق المملكة بعد تعميم المسارات الثلاثة، في بيئة تنافسية إيجابية تبرز دور المرأة القيادي، وتسهم في تمكينها من خلال تفعيل أفكارها المتميزة في التنمية، وتعزيز دور المرأة وتمكينها وفق رؤية المملكة 2030.

واستمع سموّه إلى شرحٍ موجز من الدكتورة فاطمة الفريحي، عن أهداف الجائزة والجهود المبذولة التي عُمل عليها بهدف التوسع في مساراتها، وتمكين المترشحات من التقدّم للجائزة من خلال الضوابط والمعايير المعتمدة.

وأشارت الفريحي إلى أن الجائزة في دورتها الثالثة تضم ستة مسارات هي حفظ القرآن الكريم، والإبداع والابتكار، والتفوق العلمي، وكفاءة الأداء والمسؤولية المجتمعية والانتماء الوطني، داعيةً جميع الراغبات بالمشاركة لزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة من هنــــــــــــــــا .