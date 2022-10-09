أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” اليوم تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكتي الشمال والشرق مروراً بمدينة الجبيل الصناعية لشحن المواد الصناعية والبضائع.

وأضاف أن التدشين يهدف إلى التوسع في عمليات الشحن لتوفير خيارات وحلول جديدة ومتطورة وذات موثوقية وكفاءة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لقطار الشحن، ودعم التصدير وتنافسية المنتجات السعودية.

كما يهدف التدشين خفض انبعاثات الكربون من وسائل النقل الأخرى، والترابط اللوجستي من خلال ربط شبكة الشمال بشبكة الشرق وبالتالي الوصول الي 4 موانئ في مختلف اجزاء الشبكة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الرياض الجاف.