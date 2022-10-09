توفي طفل بإحدى مدارس القطيف بعد نسيانه داخل حافلة نقل خاصة.

من جانبه أوضح هاشم علوي الشعلة والد الطفل “حسن الذي يبلغ من العمر “5 سنوات” أن ابنه توفي اختناقا داخل حافلة خاصة وذلك بعد نسيه داخلها أثناء ذهابه إلى رياض الأطفال بحي الشويكة بمحافظة القطيف، بحسب صحيفة “اليوم”.

وأضاف إن الجهات ذات العلاقة تحقق في الحادثة لمعرفة ملابسات الحدث.

وقال الأب: ” في كل يوم يأتي السائق مع مشرفة ليأخذ أبني عند الساعة 6:30 صباحا بسيارة ميكروباص صغير 12 راكب مع مشرفة، وشاهدت ذلك مرارا، وفي هذا اليوم الأحد جاء السائق من غير المشرفة، سألته عن ذلك قال المشرفة مريضة، أخذ ابني وكان في المركبة 3 أطفال تقريبا، وفي الأغلب يذهب السائق إلى 9 أطفال في بلدة حلة محيش، ولدي حسن يدرس في رياض الأطفال بحي الشويكة بالقطيف “.

بدورها قدمت إدارة تعليم الشرقية التعازي لأسرة الطفل ، كما وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.