أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن أعمال اللجنة المحلّية وفرق العمليات البحرية والساحلية والجوية وكافة الجهات الداعمة والمشاركة مازالت قائمة ومستمرة على مدار الساعة منذ رصد انسكاب زيتي بميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية.

وأضاف أن فرق العمليات الميدانية تمكنت من مكافحة الانسكاب وبشكل كبير حتى هذه اللحظة، والسيطرة عليه في موقع محدد، مع استمرار أعمال المسح الساحلي والبحري والجوي.

وأوضح أن تقارير الهيئة العامة للموانئ تشير إلى أن عمليات الملاحة البحرية في ميناء الملك فهد الصناعي تسير بشكل فاعل ولم تتأثر بالحادث.

كما أكدت الهيئة الملكية بينبع استمرارية الأعمال في مختلف المنشآت الصناعية، بأعلى مستويات الكفاءة، مشيرة إلى عدم رصد أي أثر سلبي ناجم عن الحدث على صحة الإنسان أو على البيئة البحرية والكائنات الحية في المنطقة، وذلك بالتعاون مع المراكز البيئية ذات الصلة، وموضحًا أن بيانات إلحاقية ستوفر المزيد من التفاصيل.