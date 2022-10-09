وجه الإعلامي مفرح الشقيقي سؤالا للشاعر تركي الميزاني، بخصوص أجور شعراء المحاورة.

وقال الشقيقي في سؤاله كم توصل أجور شعراء المحاورة”، ليكتفي الميزاني بقوله “الحمدلله خير”، رافضا ذكر أي مبالغ محددة.

وفي سياق منفصل، أكد الشاعر تركي الميزاني أنه له الشرف أن يكتب للهلال أو الاتحاد أو الشباب في أي مناسبة.

كما رد على اتهامه بإقصاء بعض الشعراء الشباب في الميدان، قائلا: “أي شاعر شاب أرى فيه الإمكانيات الشعرية سوف أدعمه سواء من قبيلتي أو من أي قبيلة أخرى”.