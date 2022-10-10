حسم المركز الإعلامي بنادي الأهلي، الجدل بشأن ما يتداول حول الاستغناء عن لاعب الفريق سلمان المؤشر.

ونفى الأهلي، شائعة إقصاء اللاعب سلمان المؤشر من التدريبات الجماعية لعدم قناعة المدير الفني للفريق موسيماني بمستوياته.

وشارك حساب الأهلي، فيديو ظهر خلاله مشاركة اللاعب سلمان المؤشر في برومو التدريبات اليومية، قبل موقعة نجران.

ويستعد الأهلي الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو بـ9 نقاط، لمواجهة نظيره نجران، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة.