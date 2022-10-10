أفاد السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي، بأن الاستثمار الفرنسي في المملكة يُقدر بنحو 3 مليارات دولار، لا سيما في مجال الطاقة والطاقة المُتجددة.

وقال السفير الفرنسي في لقائه مع قناة “الإخبارية”:” أن المملكة شريك تجاري قوي لفرنسا؛ ففي خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من 4 مليارات دولار”، مُشيرًا إلى أنه تأسست حوالي 140 شركة فرنسية في المملكة.

وأضاف:” أن العديد من الشركات الفرنسية تريد الاستثمار في المملكة وترغب بأن تكون جزءاً من رؤية 2030″، لافتًا أنه شرح إلى لجنة من الشركات والمستثمرين الفرنسيين كيف ستحقق بيئة الأعمال بالمملكة الكثير من التقدم بفضل الإصلاحات التي تم إطلاقها ضمن رؤية 2030.

وتابع: “أن الفرص هائلة وضخمة ويمكن للشركات الفرنسية جلب ابتكاراتها وخبراتها وبعض التقنيات والمعرفة العلمية أيضاً إلى المملكة.”

وأشار إلى أن بلاده تريد أن تكون شريكاً في الرؤية وأن تكون جزءاً منها ومن تلك الإصلاحات خاصة في مجالات التعليم والتدريب والتصنيع.

فيديو | سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ لـ #الإخبارية: الاستثمار الفرنسي في المملكة يُقدر بـ 3 مليارات دولار لا سيما في مجال الطاقة pic.twitter.com/YW3SSWF7Yt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 9, 2022