تقوم إدارة النادي الأهلي، بالتنسيق مع المدير الفني لفريق كرة القدم، المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بدراسة استغلال فترة التوقف المقبلة بإقامة وتنظيم معسكر خارجي للفريق بهدف إعداد اللاعبين واقتراب المدرب منهم والتعرف على إمكانيات وقدرات عناصر الفريق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تلقت فيه إدارة النادي دعوة للمشاركة في بطولة ودية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، تشهد مشاركة نخبة من الأندية الخليجية والعربية.

ويُشار إلى أن الأهلاويون يسعون لاستغلال تلك المشاركة، من أجل زيادة الانسجام العناصري بين خطوط الفريق، وتصحيح الأخطاء الفنية التي وقع بها الفريق في المواجهات الرسمية السابقة بدوري يلو.